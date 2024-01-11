Топ-промоутер предсказал сенсацию в чемпионском бою Бетербиева

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Вчера 23:50
©instagram.com/arturbeterbiev

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела своего соотечественника Каллума Смита (29-1, 21 КО), высказался о его предстоящем бое с россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО). Они разделят ринг 13 января в Квебеке (Канада), сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, вы знаете, этот выстрел (левый хук). Да, Бетербиев агрессивен, но он совершает ошибки. Достаточно посмотреть на его бой с Каллумом Джонсоном, который состоялся пять-шесть лет назад, когда Бетербиев был еще в расцвете сил, чем сейчас. Знаете, Джонсон тогда хорошо поймал его левым хуком. И я думаю, что Каллум Смит сильнее бьет этим ударом. И я верю, что он выиграет этот бой у Бетербиева", - сказал Хирн.

Напомним, что бой будет рассчитан на 12 раундов. Бетербиеву предстоит защита своих титулов по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. В случае победы он следующий поединок должен провести против своего соотечественника Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО).

Метки:
Бетербиев Артур

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