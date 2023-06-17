Топ-боксер из США хочет разорвать контракт с экс-промоутером Канело

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Сегодня 16:06
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Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) потерял в 2020 году самый ценный актив своей компании - контракт со звездным мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Похоже, босс GBP так ничему и не научился. Он близок к тому, чтобы потерять еще и популярного американского суперлегковеса Райана Гарсию (23-1, 19 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Отмечается, что на прошлой неделе команда юристов Гарсии направила письмо GBP. Они считают действующий контракт бойца с компанией недействительным - якобы нарушены некоторые пункты соглашения. Но самый главный момент - нарушение калифорнийского законодательства - срок контракта не может превышать 7 лет.

Забавно, что в свое время сам Де Ла Хойя использовал "правило семи лет", чтобы разорвать контракт с Бобом Арумом (Top Rank). Гарсия выступает за GBP с 1 ноября 2016 года (в 2019-м пролонгировал сделку). По его мнению, 1 ноября соглашение становится недействительным.

Еще одна претензия бойца напоминает то, что ранее произошло между Де Ла Хойей и Канело - соглашение GBP с бойцом противоречит соглашению GBP со своим телепартнером (стримингом DAZN). По словам Гарсии, подписанный в 2019 году договор дает ему право выступать на PPV на любом другом телеканале. Но по факту этот момент едва не сорвал бой с Джервонтой Дэвисом - у GBP заявили об эксклюзивном договоре бойца с DAZN.

Стороны пошли на уступки, что стоило Райану дополнительные 120 тысяч долларов (заплатил стримингу). Юристы боксера хотели, чтобы в GBP компенсировали им эту сумму и пересмотрели (переподписали) соглашение с DAZN о том, что у Гарсии нет эксклюзивного договора со стримингом.   

Команда GBP ответила на письмо Гарсии встречным судебным иском - обратились в Окружной суд Невады. Требуют от бойца выполнять условия контракта, хотят запретить вести переговоры с другими промоутерами или телесетями. Больше всего претензий у промоутера к юристу боксера Гваделупе Валенсии.

В команде Райана шокированы реакцией GBP, вспомнили недавний конфликт в соцсетях между бойцом и промоутером: "Их задача - заниматься промоушеном. А вместо этого они занимаются клеветой в соцсетях и подают судебные иски".

Напомним, что последний бой Гарсии был против соотечественника Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО). Он состоялся 22 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Райан проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Метки:
Гарсия Райан Альварес Сауль

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