Том Леффлер оценил форму Головкина перед боем за три титула

Промоутер Том Леффлер встретился с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) во время его тренировок в Big Bear, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Головкин прекрасно выглядит в тренировочном лагере", - написал Леффлер в твиттере, прикрепив совместное фото с GGG.
@GGGBoxing looking great in Camp🥊 pic.twitter.com/pmWTjC01O5— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) October 21, 2021
Следующий бой Головкин проведет 29 декабря в Японии против "суперчемпиона" WBA в этом же дивизионе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).
Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки со стриминговым сервисом DAZN.
Головкин получил обязательного претендента на титул
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