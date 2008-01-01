Токаев поздравил Головкина с победой в бою за два титула

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с успешной защитой титулов.

"Поздравляю Геннадия Головкина с уверенной победой! Наш боксер защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой!" - написал Токаев в твиттере.

Напомним, Головкин одержал досрочную победу над Камилом Шереметой (21-1, 5 КО). Поляк отказался от продолжения боя в седьмом раунде, четыре раза побывав в нокдауне.

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.