Токаев оценил победу Алимханулы

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Сегодня 18:20
©akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о победе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы в бою против канадца Стивена Батлера, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Акорде Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу.

Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, при этом отметив успехи Алимханулы в профи-боксе.

"Я также с большим интересом посмотрел финальные бои. Наши ребята отдали все силы для того, чтобы достойно защитить честь страны. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили весь народ. В этом и заключается величие духа и патриотизм!

Несомненно, прошлое воскресенье стало триумфальным для боксеров Казахстана. За океаном Жанибек Алимханулы с честью защитил свой титул. Его победа встала в один ряд с успехами боксеров в Ташкенте. Это действительно вдохновляющие события для всего казахского народа", – заявил Президент.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Токаев Касым-Жомарт Бокс
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