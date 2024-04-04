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"Тогда я испугался", или как Головкин "создал" чемпиона мира с рекордом 28-0

"Тогда я испугался", или как Головкин "создал" чемпиона мира с рекордом 28-0
©Matchroom Boxing

"Временный" чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе американец Дэвид Бенавидес (28-0, 24 KO) поделился воспоминаниями о спаррингах с экс-чемпионом в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.  

По его словам, совместные тренировки с GGG помогли в его становлении на профессиональном ринге.

- Этот засранец [Головкин] бьет жестко. Вспоминаю забавную историю с одного из наших спаррингов. Все же я не просто так был его основным спарринг-партнером. Мне тогда было 15 лет. Помню первый день, когда я приехал к нему в лагерь. Головкина тогда еще никто не знал, он к тому моменту еще не дрался в Штатах. И мой отец говорит: "Хочешь поспарринговать с этим парнем?". Я отвечаю: "Да, давай". И я смотрю на Головкина, а он бросает на меня самый убийственный взгляд, который я когда-либо видел. Черт возьми, честно говоря, тогда я испугался.

Но я решил, что если мой отец считает, что я с этим справлюсь, то пофиг, погнали. Мы с ним спаррингуемся, все идет отлично, мы качаем друг друга и в один момент оба одновременно выбрасываем левый хук. Попадаем друг другу в корпус, оба кряхтим и отступаем. Но он бьет мощно. Я считаю, что сейчас я так хорош потому, что тогда его удары были такими сильными, что мне приходилось выходить из зоны комфорта и учиться защищаться, двигать головой. Я был вынужден учиться всему этому, чтобы не пропускать удары. Он бьет жестко, но он знает, что и я бью мощно", - сказал Бенавидес в эфире подкаста FreshandFit.

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело

Добавим, что Бенавидес (28-0, 24 КО) заинтересован в поединке с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО). Сам мексиканец назвал сумму, за которую примет бой с американцем.

При этом Головкин уже имеет опыт встречи с Канело. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца. В 2022 году соперники закрыли трилогию, где победителем вышел Альварес.

Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Бокс

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