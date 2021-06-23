За титул от WBO? Стал известен вариант боя для казахстанца с 17 победами нокаутом

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) узнал новые сроки для поединка после двухлетнего перерыва с момента завоевания титула WBO Inter-Continental. По информации корреспондента Vesti.kz, 30-летний спортсмен может выйти на ринг в августе.

Тураров уже приступил к тренировкам в Алматы, а в ближайшее время должны быть определены три недостающих пункта для проведения боя - назовут имя соперника, формат противостояния и место поединка.

Мог вернуться казахстанец еще в апреле, но Тураров подхватил коронавирус и вынужден был отказаться от поединка. Его британский соперник Тайрон Маккенна (21-2-1, 6 КО) тогда эмоционально прокомментировал срыв боя.

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Добавим, что в последний раз 30-летний Тураров боксировал в июле 2019 года, когда в столице Казахстана техническим нокаутом выиграл у аргентинца Мауро Максимилиано Годоя (34-6-1, 17 КО) и завоевал титул от WBO.

Претендовал он и на участие в турнире Golden Contract в первом полусреднем весе с солидным призовым фондом, но был вынужден сняться с первенства. Позже стала известна причина отказа.

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