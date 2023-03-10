Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 22:26
©instagram.com/usykaa

Британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) поставил ультиматум украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО), передают Vesti.kz.

Фьюри призвал украинца согласиться на 30 процентов от общего призового фонда, в противном случае отослал его подраться с другим британцем Даниелем Дюбуа.

Команду Усика не устраивают такие условия, поэтому этот поединок, который рассчитывали провести 29 апреля, вряд ли состоится.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал, что не может выходить за финансовые рамки, из-за чего бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе оказался на грани срыва.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:26
Профи-бокс
Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику
Сегодня , 21:14
Профи-бокс
Озвучено имя следующего соперника Головкина после отказа от двух титулов чемпиона мира
Сегодня , 20:15
Профи-бокс
Бывшая чемпионка мира из Казахстана похвасталась изящной фигурой в купальнике
Сегодня , 19:06
Профи-бокс
Неожиданный выбор: какой вид спорта обожает Головкин?
Сегодня , 14:51
Профи-бокс
В Мексике назвали победителя чемпионского боя непобежденного казахстанца
Сегодня , 13:41
Профи-бокс
В США вступились за Головкина после отказа от титула WBA
Сегодня , 12:36
Профи-бокс
Популярный ютубер вступил в перепалку с Мейвезером. Ему пришлось убегать
Сегодня , 11:22
Профи-бокс
Чемпион мира отреагировал на предложение Алимханулы
Сегодня , 10:26
Профи-бокс
Алимханулы бросил вызов чемпиону, с которым отказался драться Головкин
Сегодня , 10:08
Профи-бокс
Завершение карьеры? Стали известны планы Головкина после отказа от титула WBA
© 2008 - 2023 ТОО «EML»