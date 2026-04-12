Тайсон Фьюри вернулся и выиграл главный бой вечера

В Лондоне (Англия) прошёл вечер бокса, в главном событии которого местный тяжеловес Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) встречался с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-3, 19 КО), представляющим Канаду, передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Фьюри по очкам — 119-109 и дважды 120-108.

Для Фьюри это 35-я победа в карьере, также на его счету два поражения и одна ничья. Махмудов, в свою очередь, потерпел третье поражение при 21-й победе.

Фьюри не выходил на ринг с декабря 2024 года после объявления о завершении карьеры, однако позже решил вернуться, заявив, что возобновил карьеру ради повышения интереса к боксу. Он является бывшим чемпионом мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO и журнала The Ring.