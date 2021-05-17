Тайсон Фьюри подтвердил бой с Энтони Джошуа и назвал дату и место

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подтвердил, что его объединительный бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в этом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится, сообщают Vesti.kz.

Британец опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что поединок с соотечественником сто процентов состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

"Массовый анонс. Фьюри - Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Все внимание на крупнейшее в мире спортивное событие", - написал боксер.

"Я не могу дождаться, просто не могу дождаться, когда побью Энтони Джошуа. Это будет самое грандиозное спортивное событие", - добавил он в видео.

Напомним, что спарринг-партнером Фьюри является казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0, 9 КО).

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