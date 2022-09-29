Британский боксер Тайсон Фьюри назвал имя желаемого соперника для продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом он написал в "сторис" в Instagram.

34-летний Фьюри заявил, что хотел бы провести поединок с уроженцем Сирии Мануэлем Чарром, проживающим в Германии.

"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъеме! Давай, Чарр", - написал британец.

Ранее Фьюри объявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа, который был запланирован на декабрь. Спортсмен объяснил, что контракт на поединок не был подписан вовремя.

"Для Джошуа официально все кончено. Сейчас он на морозе с волчьей стаей. Забудьте об этом", - добавил он. Фьюри назвал соперника идиотом и трусом.

Добавим, что Фьюри является действующим чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. На его счету 32 победы и ни одного поражения, а еще один поединок с его участием завершился вничью. Что касается Чарра, то он одержал 33 победы при четырех поражениях.