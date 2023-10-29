Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Лучшие моменты боя с нокдауном (Видео)

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Сегодня 10:00
©twitter.com/francis_ngannou

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну, сообщают Vesti.kz.

Вот только Фьюри выиграл раздельным решением судей, да еще побывал в нокдауне в третьем раунде. В целом Тайсон выглядел неубедительно и теперь как-то боязно за него в следующем бою с Александром Усиком. Украинец, кстати, был на этом поединке - его реакция на нокдаун Фьюри представлена здесь.

Усик и Фьюри должны провести бой в Саудовской Аравии. Он, по информации некоторых источников, может состояться в декабре или январе следующего года.

А пока посмотрите лучшие моменты схватки Фьюри - Нганну:

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