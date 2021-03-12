"Такие варианты". Казахстанский супертяж с поясом от WBA назвал сроки боя и высказался о возможных соперниках

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о сроках возвращения на ринг и прокомментировал варианты возможной оппозиции.

32-летний Кособуцкий выиграл нокаутом вакантный пояс WBA International и вошел в топ-15 организации, а его следующим соперником может стать немецкий боксер Агит Кабайел (20-0, 13 КО). Также озвучивался вариант поединка с кубинцем Луисом Ортисом (32-2, 27 КО).

- Я в своем прежнем режиме. Новости приходят подобные... Такие варианты, видимо. Смотрят и двигают.

- Примерные сроки боя есть? Или место поединка?

- Планирую боксировать не раньше мая.

- Снова Германия? Или есть еще варианты?

- Без понятия... Хотелось бы в Казахстане.

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Добавим, что выигранный вакантный пояс WBA International стал вторым в профессиональной карьере Кособуцкого. В конце 2019 года казахстанец нокаутировал Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) и стал обладателем титула IBO Inter-Continental.