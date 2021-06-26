"Такие боксеры встречаются редко". Менеджер Ломаченко и Ковалева восхитился Алимханулы

Американский менеджер Эгис Климас поделился ожиданиями от боя между казахстанским средневесом Жанибеком Алимханулы (9-0, 5 КО) и бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26-2, 18 КО) из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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"Он готов по-казахски. Настоящий Qazaq Style. Разговаривал тут пару дней назад с тренером. "Бадди" Макгирт говорит, что парень очень серьезно настроен, знает, что он хочет, стремится к своей цели. Что нас всех как команду это очень сильно радует. У него есть хорошая дисциплина, это тоже очень большой ключ к большой победе. Как вы все знаете, я работал с очень многими боксерами, и редко встречаются боксеры с таким большим настроем и желанием. Мы восхищаемся, думаю, очень большая звезда растет, и весь Казахстан будет очень сильно гордиться Жанибеком. Потому что он действительно этого стоит", - сказал Климас.

Добавим, что Эгис сотрудничает со многими известными боксерами, в том числе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Сергеем Ковалевым.

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