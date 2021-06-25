"Голодные волки". В США объяснили, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира обязателен к просмотру

Поединок средневеса Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с экс-чемпионом мира по версии WBA американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) обещает интригующий исход. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. В ходе беседы он назвал этот бой ключевым для обоих соперников, отметив стимул от промоутера Боба Арума.

"Бывший чемпион мира мечтает вновь биться в больших боях. Брант должен доказать, что заслуживает этих боев. Встреча с амбициозным соперником - это лучший способ вернуться в игру. Если Алимханулы падет, то третья встреча с Муратой будет оправдана. Настрой Бранта будет колоссальным. Бой с казахстанцем станет последним хорошим шансом вернуться в игру.

У Алимханулы другая ситуация. Победа над бывшим чемпионом - это шикарное дополнение к послужному списку. Учитывая высокие рейтинги казахстанца, есть хорошие шансы в ближайшее время вывести его на титульный поединок. Поражение отбросит его назад, но не лишит дальнейших перспектив. И все же успех ускорит темпы его роста и приблизит к главной мечте.

Мы увидим битву голодных волков. Они готовы на все ради победы. Интригующее противостояние с непредсказуемым финалом", - отметил МакКаферри.

Боксеры проведут десятираундовый бой по казахстанскому времени утром, 27 июня, в Лас-Вегасе (США). Он состоится в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Отметим, что их дуэль взглядов уже состоялась. На предшествовавшей ей пресс-конференции промоутер казахстанца предрек ему чемпионский бой в случае успеха.

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