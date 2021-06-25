Жанибек Алимханулы и экс-чемпион мира провели дуэль взглядов перед боем

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) и бывший чемпион мира американец Роб Брант (26-2, 18 КО) провели дуэль взглядов перед боем, сообщает boxingscene.com.
По казахстанскому времени поединок состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Поединок состоится в андеркарте у украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). В Казахстане его покажут в прямом эфире.
Фото: boxingscene.com
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