Алимханулы в случае победы может провести чемпионский бой. Промоутер сделал заявление

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) может стать претендентом на бой с чемпионом мира в среднем дивизионе. Об этом на пресс-конференции заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщают Vesti.kz.

В случае победы над американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) ему также планируют до конца года организовать поединок с мексиканцем Хайме Мунгией (37-0, 30 КО).

"Это потрясающий бой. В долгосрочной перспективе мы планируем, что победитель этого поединка сразится с Мунгией позже в этом году. И надеюсь, что это будет элиминатор на титул WBO в среднем весе. Мы бы хотели, чтобы победитель этого поединка вышел на чемпионский бой в среднем дивизионе", - заявил на пресс-конференции Арум.

По казахстанскому времени бой Алимханулы - Брант состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок состоится в андеркарте у украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). В Казахстане его покажут в прямом эфире.

Напомним, что в среднем весе выступает Геннадий Головкин (40-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

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