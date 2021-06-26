Прямая трансляция боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира в карде Василия Ломаченко

Сегодня, 26 июня, состоится бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) против бывшего чемпиона мира по линии WBA американца Роба Бранта (26-2, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок будет рассчитан на десять раундов и пройдет в среднем весе до 72,6 килограмма. По казахстанскому времени он состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало - в 08:00. В прямом эфире его покажет "Хабар". Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Накануне боксеры успешно уложились в необходимый лимит веса и провели дуэль взглядов.

Если Алимханулы победит в ближайшем поединке, то ему планируют до конца года организовать бой-элиминатор с мексиканцем Хайме Мунгией (37-0, 30 КО) на титул WBO.

В главном же поединке вечера встретятся украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и японец Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). Их схватка в легком весе до 61,2 килограмма будет состоять из 12 раундов.

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