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Алимханулы прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом мира в карде Ломаченко

Алимханулы прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом мира в карде Ломаченко
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle/
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) и бывший чемпион мира американец Роб Брант (26-2, 18 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба показали на весах 72,4 килограмма. Они проведут 10-раундовый бой в среднем весе до 72,6 килограмма. По казахстанскому времени он состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В главном же поединке вечера встретятся украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и японец Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). Они также сделали вес: Ломаченко показал 61,05 килограмма, Накатани - 61 килограмм. Их схватка в легком весе до 61,2 килограмма будет состоять из 12 раундов.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Ломаченко Василий

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