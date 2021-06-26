Алимханулы прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом мира в карде Ломаченко

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) и бывший чемпион мира американец Роб Брант (26-2, 18 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба показали на весах 72,4 килограмма. Они проведут 10-раундовый бой в среднем весе до 72,6 килограмма. По казахстанскому времени он состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В главном же поединке вечера встретятся украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и японец Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). Они также сделали вес: Ломаченко показал 61,05 килограмма, Накатани - 61 килограмм. Их схватка в легком весе до 61,2 килограмма будет состоять из 12 раундов.
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