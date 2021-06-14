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Алимханулы проиграет экс-чемпиону мира. Бред или реальная опасность?

До боя осталось не так много времени.

Алимханулы проиграет экс-чемпиону мира. Бред или реальная опасность?
Фото: Top Rank©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Для Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) приближается важнейший бой на данном этапе его карьеры. В этом месяце он встретится в ринге с экс-чемпионом мира. И главный вопрос в том, чем обернется для него противостояние. Корреспондент Vesti.kz разобрал варианты.

На бумаге фаворитом является американец Роб Брант (26-2, 18 КО). В его пользу играют уровень оппозиции, опыт, статус. Он пока неизведанный горизонт для Алимханулы, который еще не выходил на поединок против таких "больших" соперников.

Так что придется открывать новую дверь. Причем очень жестко. Желательно с ноги, чтобы снести ее. И потом уже никогда вновь в нее не стучаться. Да, будут сложности. И есть риски, что выбить эту самую дверь не получится. 

Алимханулы проиграет? Такой вариант возможен, хоть и кажется бредом. Не хочется верить в это и домысливать. Прогнозировать такой исход к тому же подло. Все-таки наш боксер, способный на большие успехи. Например, пополнить список чемпионов мира из Казахстана.

Однако нужно быть реалистами и готовыми к любым развязкам предстоящего события. Опасность присутствует. Брант - крепкий боксер. Со своим разрушающим стилем, напором и огнем. Потушить можно. Для этого важно действовать срочно и выверенно.

Хладнокровие в этом поможет. И не стоит забывать, что Алимханулы тоже не перелез в ринг, словно пацан через забор. В боксе он величина внушительная. Отличный любительский опыт, хорошая техника и крепкий удар.

Главное собрать все в одну комбинацию, которая остановит Бранта. Американец тоже решает свои титульный задачи. Он уже обладал им, ощутил это вкус победы и всеобщего внимания. И сейчас хочет вернуть все обратно.

Так что биться обоим есть за что. В случае проигрыша встанет вопрос состоятельности Жанибека. Трудно угрожать всем чемпионам мира, а потом забуксовать в поединке против середняка. Будет как-то не очень солидно выглядеть. Вмиг сказанные слова обернутся против него.

Зато в случае победы он совершит огромный шаг вперед. Так сказать, будет вращаться в высших кругах. И можно быть уверенными в том, что уже в конце года-начале следующего он выйдет на большой поединок. Бред это или реальная перспектива?

Добавим, что Алимханулы вернется на ринг 26 июня в Лас-Вегасе (США). Бой пройдет в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек Брант Роб

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