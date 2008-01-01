"Так и не смог прыгнуть выше головы". Эксперт - о досрочном поражении Ашкеева от американского нокаутера

По его мнению, казахстанец не применил действенное противоядие.

Фото: Big Fight Weekend
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Сегодня 11:44
Казахстанец Мадияр Ашкеев (14-1, 7 КО) в поединке против американца Чарльза Конуэлла (14-0, 11 КО) не смог воспользоваться действенным противоядием от эффективных действий соперника. Такого мнения, озвученного корреспонденту Vesti.kz, придерживается шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов.

"К сожалению, по итогам трех поединков с участием казахстанских боксеров в течение прошедшей недели соотношение побед-поражений получилось отрицательным. И если результат боя Геннадия Головкина изначально не вызывал вопросов и беспокойства, то поражение сразу обоих проспектов, Мадияра Ашкеева и Али Ахмедова, стало досадной неожиданностью.

Ашкеев так и не смог прыгнуть выше головы. Он изначально не был фаворитом в поединке с американцем Чарльзом Конуэллом, и сам бой только лишь подтвердил предматчевые расклады.

Конуэлл без особого труда навязал Мадияру выгодный для себя бокс, а казахстанец не смог пресечь это мобильной работой с дистанции - единственным действенным противоядием такой манере соперника. Как результат - закономерное досрочное фиаско",- заключил эксперт.

Добавим, что поединок прошел на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США) и стал главным событием вечера бокса. На кону стояли два титула в первом среднем весе - USNBC, принадлежащий казахстанцу, и USBA, которым владел его соперник - Конуэлл. Из-за многочисленных пропущенных ударов угол Ашкеева отказался от продолжения боя после девятого раунда.
Метки:
Ашкеев Мадияр Профессиональный бокс Казахстан
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Сегодня 11:44
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