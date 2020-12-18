Видео полного боя, или как казахстанец Ашкеев впервые в карьере досрочно проиграл

Предлагает вашему вниманию видео боя, в котором казахстанский боксер Мадияр Ашкеев потерпел первое поражение в карьере.
Поединок прошел на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США) и стал главным событием вечера бокса. На кону стояли два титула в первом среднем весе - USNBC, принадлежащий казахстанцу, и USBA, которым владел его соперник - американец Чарльз Конуэл.
Ашкеев пропустил много ударов и его угол остановил бой после девятого раунда.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне