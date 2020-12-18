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Видео полного боя, или как казахстанец Ашкеев впервые в карьере досрочно проиграл

Он пропустил слишком много ударов.

Видео полного боя, или как казахстанец Ашкеев впервые в карьере досрочно проиграл
Фото: instagram.com/madiyar.ashkeyev.official/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Предлагает вашему вниманию видео боя, в котором казахстанский боксер Мадияр Ашкеев потерпел первое поражение в карьере. 

Поединок прошел на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США) и стал главным событием вечера бокса. На кону стояли два титула в первом среднем весе - USNBC, принадлежащий казахстанцу, и USBA, которым владел его соперник - американец Чарльз Конуэл.

Ашкеев пропустил много ударов и его угол остановил бой после девятого раунда.

 

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Метки:
Ашкеев Мадияр Профессиональный бокс

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