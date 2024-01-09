Сын легенды бокса угодил в скандал: арестовали с автоматом

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 13:25
©boxingscene.com

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (53-6-1, 34 КО)  угодил в очередной скандал: 37-летний боксер был арестован в Лос-Анджелесе незаконное владение огнестрельным оружием, сообщают Vesti.kz.

По информации TMZ, полиция приехала в дом Чавеса после сообщения о том, что у него есть незарегистрированное оружие и он может представлять опасность для окружающих.

Чавес позволил полиции войти в дом, и они обнаружили там автомат и арестовали боксера. Отмечается, полиции не удалось отследить оружие по регистрационному номеру.

Чавес-младший не выходил на ринг с декабря 2021 года, когда победил по очкам Давида Сегарру. Сообщалось, что о его многочисленных психологических проблемах и пристрастию к наркотикам.

В 2022 году его легендарный отец Хулио Сезар Чавес сообщал, что сын находится в реабилитационной клинике, а недавно он вновь выражал обеспокоенность по поводу проблем и поведения сына.

Метки:
Чавес Хулио Сезар

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:57
Профи-бокс
Елеусинова одобрили в сборную Казахстана по бокса. Поедет на Олимпиаду вместо капитана?
Сегодня , 11:30
Профи-бокс
Дорога к "абсолюту": Алимханулы "дали" бой за три титула
Сегодня , 09:59
Профи-бокс
Алимханулы предложили бой с первым номером рейтинга с 24 нокаутами
Вчера , 13:25
Профи-бокс
Сын легенды бокса угодил в скандал: арестовали с автоматом
Вчера , 10:59
Профи-бокс
Стали известны сроки боя небитого призера ЧМ из Казахстана
Вчера , 08:47
Профи-бокс
Андре Уорд разоблачил Канело и привел в пример Головкина
Вчера , 07:30
Профи-бокс
Известна сумма состояния Геннадия Головкина
8 января, 19:00
Профи-бокс
Экс-чемпион мира из Казахстана сделал заявление о бое за титул
8 января, 17:00
Профи-бокс
Чемпион раскритиковал Фьюри перед супербоем с Усиком
7 января, 11:33
Профи-бокс
Быстрый нокаут определил победителя главного боя в США
© 2008 - 2024 ТОО «EML»