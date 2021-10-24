Сын Холифилда жестко нокаутировал соперника и выиграл восьмой бой в карьере

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда американский проспект первого среднего веса Эван (8-0, 6 КО) одержал восьмую победу в карьере, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на арене State Farm в Атланте (США) Эван Холифилд расправился с соотечественником Чарльзом Стэнфордом (6-4, 3 КО).

Во втором раунде сын легенды отправил оппонента в жесткий нокаут.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport