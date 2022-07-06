Супертяжу из Казахстана после нокаута в бою за титул WBC подобрали соперника

Бой казахстанского супертяжеловеса Жану Кособуцкого (18-0, 17 КО) с сильнейшим боксером Германии в этой категории Агитом Кабайелом (22-0, 14 КО) состоится уже в ближайшее время. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил немецкий обозреватель Лейф Хансман. Также эксперт назвал фаворита боя.

"Кабайел - большая звезда в Германии. Также, как и Кособуцкий. Они входят в топ-15 рейтинга WBC. Этот бой поднимет статус победителя. Их шансы выглядят равными, но чуть больше сил у казахстанца. Он способен нокаутировать соперника. Победа откроет новые перспективы кому-то из них. Я думаю, что бой напрашивается. Возможно, это произойдет до конца этого года", - отметил Хансман.

По информации инсайдера, их битва планируется во второй половине года. Кособуцкий уже бросил вызов Кабайелу, но тот никак не отреагировал.

Стоит отметить, что 29-летний Кабайел является уроженцем Леверкузена. В профи-бокс пришел в 2011 году. За 11 лет он провел 22 победных боя, из которых 14 завершил досрочно. Кабайел является самым популярным и перспективным немецким боксером в своем весе.

Последний раз он выходил на ринг в мае, когда в первом раунде нокаутировал чеха Павла Соура (15-9, 10 КО), который в прошлом году рассматривался в качестве соперника для 33-летнего Кособуцкого. В свою очередь, казахстанец 22 мая в Гамбурге (Германия) заставил сдаться француза Йохана Дюопа (39-7, 26 КО) и завоевал вакантный титул WBC International.

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