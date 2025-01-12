Суперинвестор бокса назвал 5 боев, которые хочет провести в 2025 году

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх назвал пять поединков, которые он хотел бы провести в 2025 году, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В его список желаний попали следующие бои:

- реванш объединенного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и чемпиона IBF британца Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО);

- бой объединенного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) против чемпиона WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО);

- поединок экс-чемпионов мира в супертяжелом весе британцев Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО);

- реванш американского экс-чемпиона мира в двух категориях Девина Хэйни (31-0, 15 КО) и его соотечественника Райана Гарсии (24-1, 20 КО);

- бой звездных британцев Криса Юбенка-младшего (34-3, 25 КО) и Конора Бенна (23-0, 14 КО).

Напомним, что Юбенк в свое время бросал вызов Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), но при этом отказался от боя с другим казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющим поясами по версиям WBO и IBF в среднем весе. Свое решение британец объяснил непопулярностью Алимханулы.