Судью боя Нганну - Фьюри предложили отправить в тюрьму

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Вчера 23:54
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Спортивный комментатор и телеведущий из США Джо Роган предложил наказать судью боя Фрэнсис Нганну (Камерун) - Тайсон Фьюри (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Их бой в прошлые выходные возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца раздельным решением судей. Для бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Нганну это был дебют на профи-ринге.

"Фрэнсис Нганну, который в жизни не провел ни одного боя по боксу, отправил Тайсона Фьюри в нокдаун в третьем раунде, и устроил ему настоящее избиение в восьмом. Большинство людей, включая меня, считали, что он должен был выиграть судейским решением.

В результате он проиграл с разницей в одно очко на карточке одного из судей, выиграл на карточке другого, а третий должен сесть в тюрьму за то, что отдал победу со счетом 96-93 Тайсону Фьюри, что совершенно возмутительно.

Мы думали, что Фьюри переедет его, потому что он чемпион мира по боксу. "Этот парень ни за что не сможет боксировать со мной", - говорил он. Перед боем он даже сказал: "Пришло время сходить в школу", а после поединка Фрэнсис ответил: "Из тебя никудышный учитель", - приводит слова Рогана MMA Russia.

Некоторые специалисты полагают, что Нганну и Фьюри проведут реванш, но скорее всего он состоится после поединка британца с украинцем Александром Усиком - они должны выйти в ринг либо в декабре, либо в январе следующего года. 

Метки:
Фьюри Тайсон

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