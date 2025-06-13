Сегодня, 13 июня, в Алматы прошел вечер бокса под эгидой промоушена Fight Nights, в главном бою которого встретились представители ММА - казахстанец Фаниль Рафиков и россиянин Мариф Пираев, передают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой Рафикова судейским решением.

Для Пираева этот бой стал дебютным в боксе. В то время как Рафиков, известный как "Казахстанский Макгрегор", имеет значительный опыт в любительском боксе и является мастером спорта, что сыграло важную роль в исходе встречи.

Напомним, что Рафиков дебютировал в профессиональном боксе в феврале этого года. Тогда он одержал победу в шестираундовом бою над россиянином Ахмедом Алиевым на турнире в Павлодаре.