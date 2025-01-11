Странным нокаутом в первом раунде закончился титульный бой супертяжей в США

Уроженец Нигерии Кингсли Ибэ (15-2-1, 13 КО) отметился жестким нокаутом в бою с американцем Скоттом Александером (17-7-2, 9 КО), передает Vesti.kz.

Поединок за вакантный пояс WBC Latino супертяжелом весе состоялся на арене Emerald Queen Casino в Такоме (США). В нем Кингсли добился быстрой победы в первом раунде. Однако он придерживал оппонента одной рукой, а второй нанес серию апперкотов. Рефери на это никак не отреагировал.

В итоге бой был остановлен, а Кингсли завоевал вакантный титул, добившись 15-ой победы. При этом на счету Ибэ одна ничья и два поражения. В свою очередь, Александер потерпел седьмое поражение при двух ничьих и 17-ти победах.