Стопроцентный нокаутер Бетербиев проведет защиту титулов против жертвы Канело

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Сегодня 17:53
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0, 19 КО), имеющий стопроцентную статистику нокаутов, проведет очередную защиту своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Его соперником станет обязательный претендент по линии WBC британец Каллум Смит (29-1, 21 КО). На кону будут стоять все три титула россиянина Бетербиева, который имеет двойное гражданство и выступает на международном уровне под канадским флагом.

Поединок состоится 19 августа на арене Videotron Center в Квебеке (Канада).

Отметим, что ранее WBC, санкционировавший бой против Смита, отказал Бетербиеву в проведении объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона с его соотечественником Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), владеющим титулом WBA Super.

Смит в 2020 году уступил титулы WBC, WBA и The Ring во втором среднем весе мексиканцу Саулю Канело Альваресу (59-2-2, 39 КО).

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Метки:
Бетербиев Артур WBC IBF WBO Профессиональный бокс Смит Каллум

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