По стопам Головкина. Непобежденный "Мясник" из Казахстана узнал дату следующего боя

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Вчера 18:35
©instagram.com/temiroov

Казахстанский боксер Виктор Темиров (4-0, 3 КО), выступающий в первом среднем весе, узнал дату своего следующего боя на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летний Темиров по прозвищу "Мясник" выступит на вечере бокса, который пройдет 20 января в Тонхалле (Германия). Его соперник еще неизвестен. Этот поединок станет первым 8-раундовым в карьере Темирова.

В последнем поединке в июне прошлого года "Мясник" взял верх решением судей над Мизамиру Каканде из Уганды.

Добавим, что дебютный бой Темиров провел в 2021 году, когда выиграл нокаутом. Далее он еще дважды побеждал досрочно. При этом все поединки казахстанец провел в Германии. Он родился и вырос в Алматы.

Сейчас боксер занимает 145-е место в рейтинге BoxRec первого среднего веса. 

Отметим, что самый известный боксер Казахстана Геннадий Головкин также начинал свою профессиональную карьеру в Германии, где провел 18 боев.

Метки:
Профессиональный бокс Германия Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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