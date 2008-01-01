Статистика ударов в бою Геннадий Головкин - Камил Шеремета

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) , сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся утром 19 декабря в США и завершился после седьмого раунда: угол Шереметы отказался от продолжения. При этом поляк четыре раза побывал в нокдауне. Видео можно посмотреть здесь.

Таким образом, Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.

По данным Compubox, за семь раундов Головкин выбросил 554 удара, из которых 228 достигли своей цели (41 процент). Соотношение джебов составило 317 к 94 (30 процентов), а силовых ударов - 237 к 134 (57).

Шеремета же выполнил намного меньше ударов (327), и их точность оказалась также ниже - лишь 59 ударов достигли своей цели (18 процентов). Соотношение джебов у поляка составило 192 на 10 (5 процентов), силовых ударов - 135 на 49 (36).