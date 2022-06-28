Стартовала продажа билетов на бой Головкин - Альварес

Билеты на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом поступили в продажу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).

Стоимость самого дешевого билета составляет 305 долларов. Максимально дорогие же места возле ринга - по 5 535 долларов. При этом на одного человека можно оформить только восемь билетов.

Напомним, что бой пройдет во втором среднем весе. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом в этом дивизионе.

Приобрести билеты на бой можно по этой ссылке.

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