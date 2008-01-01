Стало известно время начала вечера бокса Головкин - Шеремета за два титула

Стриминговый сервис DAZN объявил время начала вечера бокса 18 декабря Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) из Польши.

Начало ивента запланировано на 17:00 по местному времени, а главный бой вечера ожидается около 20:00.

Таким образом, по времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин - Шеремета планируется на 07:00. При этом в расписании могут быть изменения в зависимости от исхода поединков.

На кону в бою Головкин - Шеремета будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG это будет рекордная 21-я защита титулов.

Напомним, что в со-главном бою выступит Али Ахмедов. Казахстанец сразится за вакантный титул чемпиона мира IBO во втором среднем весе против эквадорца Карлоса Гонгоры.