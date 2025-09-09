Стало известно, сколько заработает Канело за супербой с Кроуфордом

Появилась информация о гарантированных выплатах за предстоящий поединок между мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

По данным Marca, 35-летний Канело гарантированно заработает 150 миллионов долларов, а его соперник, 37-летний Кроуфорд, получит 50 миллионов долларов.

Напомним, Кроуфорд в своём последнем бою 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе победил узбекистанца Исраила Мадримова (10-2-1, 7 KO) единогласным решением судей.

Альварес, в свою очередь 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над кубинцем Уильямом Скуллом (23-1, 9 KO) также по очкам и вернул себе титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Их поединок, названный многими главным боем последних лет, состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США). Противостояние пройдёт в лимите дивизиона Канело, поэтому Кроуфорду придётся подняться сразу на две весовые категории.