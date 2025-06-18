Стало известно о новом бое непобежденного нокаутера после побега Канело

Бой между американским боксером Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и британцем Каллумом Смитом (31-2, 22 КО) может состояться уже в октябре этого года. Об этом сообщил промоутер Бенавидеса Сэмпсон Левковиц в интервью The Ring, передают Vesti.kz.

По его словам, переговоры близки к завершению, и основными кандидатами на проведение поединка являются Лас-Вегас и Даллас. Однако команда Бенавидеса не исключает и вариант проведения боя в Великобритании, откуда родом Смит.

"Найти подходящего соперника для Бенавидеса - не так просто. Мы также готовы поехать в Англию, если условия будут подходящими", - заявил Левковиц.



Руководитель Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что получил официальное предложение от PBC и уже ведет переговоры. По его словам, шансы на то, что Смит примет бой, высоки.

В случае срыва переговоров с британцем, возможным соперником Бенавидеса может стать Энтони Ярд, выступающий под руководством Фрэнка Уоррена. Левковиц отметил, что оба боя интересны с точки зрения зрелищности, однако решение зависит от Хирна.

"В обоих случаях это хорошие поединки для бокса. Все зависит не от меня, не от PBC и даже не от Бенавидеса. Все в руках Эдди Хирна. Мы готовы - один звонок, и сделка состоится", - подчеркнул промоутер.

Канело вне игры

Левковиц также высказался о потенциальном поединке с Саулем Канело Альваресом, отметив, что такой бой невозможен в принципе.

"Канело никогда не выйдет на бой с Бенавидесом - ни за какие деньги. Можно предложить ему все, что угодно, но когда дело дойдет до контракта, он не подпишет. Я сказал своей команде забыть о нем", - заявил он.

Успехи Бенавидеса и Смита

Дэвид Бенавидес в июне 2024 года дебютировал в полутяжелом весе, победив украинца Александра Гвоздика единогласным решением и завоевав временный титул WBC.

В феврале он защитил его в бою против кубинца Давида Моррелла, а в апреле стал полноценным чемпионом после отказа россиянина Дмитрия Бивола от титула ради боя с Артуром Бетербиевым.

Каллум Смит в феврале победил соотечественника Джошуа Буатси в зрелищном бою и завоевал временный титул WBO. В мае он подал запрос на обязательный бой с Биволом, но получил отказ от организации.