Стало известно место проведения боя Мейвезера против двукратного чемпиона UFC

Андре Педернейрас, менеджер бразильского файтера UFC Жозе Альдо, заявил, что ведутся переговоры о боксерском поединке с американцем Флойдом Мейвезером-младшим, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Переговоры серьезно продвинулись. Мы надеемся, что подпишем контракт до следующего боя Альдо против Джереми Стивенса 1 апреля. У нас пока нет даты, но мы уже знаем, что поединок пройдет в Абу-Даби", - приводит слова Педернейраса Sherdog.com.

45-летний Мейвезер является бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях и остался непобежденным на профи-ринге, одержав 50 побед в 50 боях. Завершил карьеру в 2017 году, после чего бьется в выставочных поединках.

36-летний Альдо выступает в легчайшей и полулегкой весовых категориях под эгидой UFC. До 12 декабря 2015 года занимал первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории в официальном рейтинге UFC. Бывший двукратный чемпион американского промоушена в полулегком весе.