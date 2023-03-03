Стало известно место Головкина в рейтинге лучших боксеров мира

Портал BoxRec представил актуальную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, передают Vesti.kz.

Что касается казахстанца Геннадия Головкина, то он находится на пятом месте, тогда как рейтинг возглавляет мексиканская звезда Сауль Канело Альварес, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

В сентябре прошлого года они провели долгожданную трилогию, завершившуюся победой Канело судейским решением (116-112, 115-113 дважды).

Топ-10 боксеров pound-for-pound от BoxRec: