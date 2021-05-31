Стали известны цены на билеты на бой Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира с 18 нокаутами

Желающие попасть на ближайший бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) должны заплатить от 75 до 400 долларов за билет. На ринг он поднимется 26 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день 28-летний Алимханулы будет биться с 30-летним американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов и пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

"Билеты на бой в продаже. Цены начинаются от 75 долларов. Также они будут стоить 125 долларов (53 500 тенге), 200 долларов (85 600 тенге), 300 долларов (128 400 тенге) и 400 долларов (171 200 тенге)", - говорится в сообщении команды Алимханулы на странице в Instagram.

Брант известен тем, что в 2018 году победил решением Риоту Мурату (14-2, 10 КО) в поединке за пояс WBA в среднем весе, однако через год японец взял убедительный реванш, нокаутировав американца во втором раунде. В последний раз Роб выходил на ринг в августе прошлого года, взяв верх над украинцем Виталием Копиленко (28-3, 16 КО).

Свой последний поединок Алимханулы провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).

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