Стали известны сроки возвращения чемпиона Азии из Казахстана на профи-ринг после участия в ЧМ-2021

Казахстанский боксер второго среднего веса Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) начал тренировочный лагерь к своему следующему бою на профи-ринге. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к спортсмену.

По полученной информации, его возвращение запланировано на декабрь этого года. Дата и место проведения поединка еще не определены. Известно, что боксер выступит в андеркарте. Сейчас он готовится вместе с командой в Алматы.

Отметим, что свой последний бой на профи-ринге 23-летний Нурмаганбет провел в сентябре в Нур-Султане, когда в первом раунде нокаутировал 30-летнего мексиканца Бруно Сандовала (21-5-1, 17 КО) по прозвищу "Акула" и завоевал титул WBA International во втором среднем весе. Всего на его счету пять побед в пяти поединках, из которых три нокаутом.

После этого он принял решение вновь попробовать свои силы в любителях и поучаствовал в чемпионате мира в Белграде (Сербия). Поездка получилась неудачной, он в 1/16 финала турнира проиграл бразильцу Кено Мачадо.

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Отметим, что Нурмаганбет является чемпионом Азии-2019. Из сборной Казахстана ушел в июне 2020 года, успев провести пять боев в профи, из которых три выиграл досрочно. Его делами занимается промоутерская компания Suleimen Promotion.