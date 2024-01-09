Стали известны сроки боя небитого призера ЧМ из Казахстана

Казахстанский средневес Абильхан Аманкул (4-0-1, 4 KO) узнал сроки своего следующего поединка на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, возвращение Аманкула состоится в конце марта. Сейчас боксер проводит подготовку в Казахстане, а позднее отправится в США.

В последнем бою в октябре он свел к ничей противостояние с американцем Джошоном Джеймсом (7-0-2, 4 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США). Этот поединок прошел в карде вечера бокса, где мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) решением судей выиграл у американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

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В любителях Аманкул становился серебряным призером чемпионата мира-2017, обладателем бронзы чемпионата Азии-2017 и серебра летних Азиатских игр-2018, а также участвовал в Олимпиаде-2020.