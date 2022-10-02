Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) узнали результаты допинг-теста после третьего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники прошли тестирование добровольной антидопинговой ассоциации VADA, с которой подписали соглашение в преддверии поединка в рамках программы WBC "чистый бокс".

"Поздравляем "Канело" Альвареса и Геннадия Головкина с повторным успешным прохождением тестирования VADA", - пишет антидопинговая организация в своем Twitter.

Напомним, их бой прошел 18 сентября в Лас-Вегасе. "Канело" в этом поединке победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.