Стали известны результаты допинг-теста Головкина и "Канело" после трилогии

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 09:58
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) узнали результаты допинг-теста после третьего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники прошли тестирование добровольной антидопинговой ассоциации VADA, с которой подписали соглашение в преддверии поединка в рамках программы WBC "чистый бокс".

"Поздравляем "Канело" Альвареса и Геннадия Головкина с повторным успешным прохождением тестирования VADA", - пишет антидопинговая организация в своем Twitter.

Напомним, их бой прошел 18 сентября в Лас-Вегасе. "Канело" в этом поединке победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс Допинг

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