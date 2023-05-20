Стали известны гонорары Ломаченко и непобежденного американца в бою за звание "абсолюта"

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Вчера 23:50
©Boxingscene.com

Утром 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Накануне стали известны гонорары боксеров.

Так, по информации источника, Ломаченко по условиям контракта гарантированно получит 3 миллиона долларов, в то время как его соперник - 4 миллиона.

Также вероятно, что Хэйни могут оштрафовать за непристойное поведение во время церемонии взвешивания, тогда гонорар чемпиона будет еще меньше.

Напомним, что американец будет защищать титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

Ломаченко и Хэйни устроили перепалку перед боем за звание "абсолюта"

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Метки:
Ломаченко Василий Хэйни Дэвин

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