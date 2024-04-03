Стала известна ужасная правда об Алимханулы

Менеджер Эгис Климас, ведущий дела чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), рассказал о сложностях боксера в США, передает Vesti.kz.

Этой информацией специалист поделился в документальном фильме Каната Бейсекеева об истории успеха Алимханулы.

- Мы знаем, что многие не соглашаются с ним боксировать. Можете объяснить причину?

- Потому что многие в боксе не из-за славы, а из-за денег, из-за бизнеса. И выходить с Жанибеком в ринг - все понимают, что для них это поражение, а поражение никто не хочет иметь. Только деньгами можно их привлечь.

- А денежно им невыгодно драться с Жанибеком? Или опять же боятся риска?

- Ну, это опять же, мы возвращаемся к вопросам бизнеса. К тем же самым промоутерам. На сегодняшний день нет такой телевизионной программы, какая была, например, у HBO, которая подтверждала, какие бои нужны, какие соперники нужны, и за это платила большие деньги. Сейчас такого нет. Сейчас телевидение не выделяет большие деньги, и все хотят выходить на бои pay-per-view. Для pay-per-view надо найти хорошего соперника, а хороший соперник не хочет выходить. Ну и вот, вся эта "каша" получается.

Помимо Алимханулы у Климаса контракты со многими другими известными боксерами, в том числе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Сергеем Ковалевым и прочими.

Напомним, Алимханулы в последний раз выходил на ринг в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде удосрочил немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.