Стала известна причина интереса DAZN к титульному бою казахстанца в Алматы

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 21:22
©instagram.com/zhankoshturarov/

11 декабря в Алматы состоится крупный вечер бокса. Бои покажет DAZN, о чем стриминговый сервис проинформировал на своем официальном сайте. Почему, казахстанский ивент заинтересовал их, в интервью корреспонденту Vesti.kz объяснил и.о президента Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко.

Ивент возглавит поединок казахстанского боксера первого полусреднего веса Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) против Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО) из Венесуэлы. На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental. Они уже провели дуэль взглядов.

- Жанкош молодец. Он хочет проявить себя. Я посмотрел оппозицию Турарова, она выглядит проходимый. Сопромоутеры с Америки посоветовали сделать такое шоу. Соперника подобрали нормального. Давно не выступал. Ему нужно почувствовать себя в ринге. После той опасной ситуации с Ербосынулы, ребята должны задуматься о том, чтобы быть активными и не делаем, - отметил Демьяненко.

- Почему DAZN обратил внимание на Казахстан?

- Сейчас проводится гораздо меньше мероприятий. Пояса активные, бои сейчас актуальные. DAZN такой канал, который в последнее время немного в тишине. А ведь на него были большие заявки. Затем именитые боксеры начали уходить. "Канело", Головкин и другие. Сейчас он не угас, но ищет новые таланты. Возможно рассматривают Турарова - как потенциально хорошего боксера. Я надеюсь, что он придется по вкусу зрителям. Сейчас вечеров бокса не так много, в этом заключается шанс, - подчеркнул Демьяненко.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тураров Жанкош

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:35
Профи-бокс
Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца
Сегодня , 21:22
Профи-бокс
Стала известна причина интереса DAZN к титульному бою казахстанца в Алматы
Сегодня , 17:38
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец провел дуэль взглядов перед дебютом на DAZN
Вчера , 18:55
Профи-бокс
Ангелине Лукас предрекли славу лучшей боксерши Казахстана
Вчера , 11:38
Профи-бокс
Тайсон Фьюри сообщил неприятную новость для Роналду
Вчера , 10:01
Профи-бокс
Тайсон Фьюри пригласил на спарринги экс-футболиста сборной Англии
8 декабря, 18:25
Профи-бокс
DAZN официально объявил о трансляции вечера бокса с главным боем небитого казаха
8 декабря, 17:17
Профи-бокс
Соперник небитого казахстанца пообещал устроить яркое шоу в главном бою в Алматы
7 декабря, 19:58
Профи-бокс
Появилась официальная афиша боя Садриддина Ахмедова
7 декабря, 17:52
Профи-бокс
В Канаде высказались о возврашении Садриддина Ахмедова после двухлетнего простоя
© 2008 - 2022 ТОО «EML»