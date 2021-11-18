Стала известна позиция Головкина на условия "Канело" по третьему бою

Чемпион мира по версия IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) готов пойти на условия мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО) для проведения их третьего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Альварес согласился на трилогию, но при условии, что Головкин поднимется в суперсредний вес, где мексиканец недавно стал первым в истории абсолютным чемпионом мира.

"Поскольку "Канело" является чемпионом в суперсреднем весе, для Геннадия не будет проблемой подняться в этот вес. Он (GGG) всегда говорил, что поднялся бы на дивизион ради большого боя. Он хотел объединить все титулы в средней категории, но если появится вариант большого поединка в 168 фунтах, такого, как бой с "Канело", он поднимется в весе", - сказал в беседе Zanfer Boxing промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Головкина.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

Напомним, предыдущие два поединка Головкина и "Канело" прошли в лимите среднего веса. В сентябре 2017 года была зафиксирована спорная ничья, а годом позже минимально победил мексиканец.

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