Стала известна позиция Федерации профи-бокса по скандальному бою "Казахского короля"

Казахстанская федерация профессионального бокса в лице Болата Манкенова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz ситуацию вокруг скандального боя Виктора Коточигова (14-3, 5 КО) в Алматы.

В главном событии вечера бокса, который прошел 1 июня, Коточигов встречался с казахстанцем Мирасом Ертановым (6-1, 3 КО). Восьмираундовый поединок в первом полусреднем весе закончился сенсационной победой Ертанова решением большинства судей. Однако "Казахский король" выразил несогласие с его исходом и записал видеообращение к Геннадию Головкину, ныне главе НОК.

- Болат Токтарович, расскажите об отношении Казахстанской федерации профессионального бокса к ситуации с боем Виктора Коточигова и Мираса Ертаева и последовавшим за ним видеообращением Коточигова, где он выразил несогласие с результатом поединка?

- Стороны приходили к нам вчера, 4 июня, и попросили нас дать оценку боя. У нас бой смотрел один человек, лично я бой почти не смотрел. У нас есть хорошие судьи, есть лицензированные боксеры в профессиональном боксе, которые посмотрят запись боя и сделают свои выводы. Судьи Казахстанской федерации профессионального бокса имеют большой опыт и давно в профессиональном боксе. А этих судей, кто судил поединок Коточигова и Ертаева, мы не знаем, они никакого отношения к нам не имеют. Мы никакого отношения не имеем вообще к этому бою и этому турниру. Насчет организаторов поединка, я даже не хочу называть их промоутерской компанией… Их судьи допускают бои в одной весовой категории, например, в разных перчатках.

- То есть вы считаете судей этого боя некомпетентными?

- Конечно! Считаю это некомпетентные судьи, полностью некомпетентные. Они так судят, например, стоячий нокдаун отсчитывают, как в любительском боксе! Могут даже два стоячих нокдауна в раунде отсчитать. Как они судят - не понятно, в профессиональном боксе так не судят. Мы к этим судьям отношения не имеем. Мы не причем. Мы не санкционировали этот "матч". Вообще, сейчас много промоутеров, промоутерских компаний разных пооткрывалось. Многие люди идут в бокс, это очень сейчас популярно, много матчей организуетя. Но многие промоутеры современные нарушают все инструкции поединков. В Казахстанской федерации профессионального бокса есть четко свод правил, свои правила мы сформулировали, инструкции. У нас есть медицинская комиссия, судейская комиссия: шесть лицензированных международных судей. Мы занимаемся адаптацией юношей 15-17 лет например к профессиональному боксу. Сейчас у нас есть проект, где мы объединим тюркоязычные страны например", - сказал функционер.

Также Манкенов отдельно высказался про компанию HAS PRO BOXING, организаторов того вечера бокса:

"Насчет промоутеров: есть этнические нормы. Промоутер этой, HAS PRO BOXING, часто нарушает нормы. Например, промоутеры не должны вмешиваться в поединки, давить на боксеров. А Серик Ноян вмешивается. Например, были его наезды на Фирузу Шарипову. Часто проводят бои без контрактов. Члены исполкома нашей федерации возмущались поведением Серика Нояна и его исключили мы из своих членов. У нашей федерации есть исполком и все решения принимает именно он. У нас есть судейская коммисия – ее возглавляет Виктор Демьяненко. Есть юридическая комиссия, в которой люди есть, знающие четыре языка".

Относительно обращения Котогочива и отмены результаты боя собеседник отметил:

"А насчет обращения Коточигова – мы не можем сказать, кто прав, кто виноват. Мы не следили, но в любом случае в профессиональном боксе не бывает отмены результатов поединка. Кто санкционировал матч, он должен вынести свой вердикт. В случае равного боя или обнаруженных нарушений его проведения инициируют матч-реванш. Ответьте, вы когда-нибудь слышали о таком, чтобы результаты боя отменялись в профессиональном боксе? Нет такого. Только матч-реванш можно инициировать. HAS PRO BOXING попросили у нас экспертную оценку поединка. Мы в ответ попросили у них протокол и судейские записки боя. Они обещали их прислать. Вот, ждем. Мы конечно можем еще отправить в BoxRec наше заключение, мы с ними сотрудничаем. Мы являемся ассоциированными членами всех международных боксерских организаций. Но BoxRec не может вмешиваться, они говорят, что в таких случаях нужно следовать закону государств. Но у нашего государства нет закона о профессиональном спорте. Мы 23 года просим создать закон. Но его все нет. Поэтому и в ММА у нас тоже много таких моментов. И вот кто будет следить хотя бы о здоровье спортсмена? Вообще на нашем сайте объяснены все права и обязанности промоутеров можете посмотреть что там. Наша федерация может только санкционировать и контролировать проведение боев. Этот бой мы не санкционировали", - заключил Манкенов.

Ранее свою позицию по этому высказал Серик Ноян. Подробнее можно ознакомиться здесь.