Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Обращение к Головкину сработало? В промоушене сделали заявление по скандальному бою "Казахского короля"

Обращение к Головкину сработало? В промоушене сделали заявление по скандальному бою "Казахского короля"
©instagram.com/viktor.boxerkz/

На видеообращение к главе Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина от казахстанского боксера Виктора Коточигова (14-3, 5 КО), в котором он обвинил судей в несправедливом решении в последнем своем поединке и призвал пересмотреть его результаты, последовал ответ организаторов. Корреспондент Vesti.kz обратился к промоутеру Серику Нояну из компании HAS PRO Boxing прокомментировать ситуацию.

Недовольство Коточигова связано с исходом боя против другого казахстанца Мираса Ертанова (6-1, 3 КО), который стал главным событием вечера бокса 1 июня в Алматы. Восьмираундовый поединок в первом полусреднем весе закончился сенсационной победой Ертанова решением большинства судей.

Таким образом, Мирас одержал шестую победу в карьере, а Коточигов потерпел третье поражение в профи. Позже "Казахский король" записал видеообращение к Головкину.

- Хотелось бы узнать , что вы думаете о видеообращении боксера Виктора Коточигова к главе НОК по поводу боя 1 июня в Алматы, где он обвинил судей в несправедливом решении, а прерывание трансляции боя посчитал намеренным. Будете ли вы давать ответ и какова позиция HAS PRO Boxing?

- Наша позиция - мы за справедливый спорт. Промоушен не имеет никакого влияния на судей. Вообще, мы впервые сделали спортивный турнир в таком уникальном формате, это наш новый турнир, вообще в первый раз делаем такое.

Я, как промоутер компании, не могу иметь свою официальную позицию по этому поводу.  От себя могу сказать, что это хороший формат, бой между Ертановым и Коточиговым – это самый зрелищный бой, который я когда-либо видел вообще в казахстанском боксе. А Виктора понять можно, он не сразу отошел от боя, действовал "на эмоциях".

Вообще, глава комиссии профессионального бокса Казахстана, которая занимается апелляциями, рассмотрением спорных моментов, Арман Момынов, присутствовал сам на поединке. Он сам был супервайзером этого боя и все видел. Судьи, которых мы как промоутеры наняли, они все известные лица, это все те судьи, что работают, как на чемпионатах Казахстана, так и в профессиональном боксе. Мы заплатили комиссии, чтобы те судили бой. Судьи приняли такое решение, мы его принимаем. Мы понимаем такое решение судей, мы также понимаем решение Виктора подать апелляцию. Но главное понимать, куда подавать апелляцию, - сказал Ноян.

Также промоутер высказал свое мнение по поводу привлечения Головкина к этой ситуации:

"НОК не имеет к этому отношения. НОК занимается любительским спортом. Вряд ли НОК имеет такую функцию, как рассмотрение апелляции в профессиональном спорте. Да, Геннадий Головкин сам профессиональный боксер в прошлом и ,конечно, как профессионал может высказать свое мнение по этому поводу. Но неофициально от НОК.

Как я знаю, обычно, как бывает за рубежом: экспертная комиссия дает оценку, но в международной практике редко бывает, чтобы апелляции удовлетворялись и результаты боя отменялись. По крайней мере, я такого никогда не видел. Атлетическая комиссия может дать реванш, например, но не отменить результаты".

В то же время в HAS PRO Boxing отметили, что готовы пойти на встречу Коточигову и дать ему реванш с Ертановым, но при определенных условиях.

"Мы только можем дать реванш, чтобы боксеры не страдали. Главное работать прозрачно, для спорта, для зрителей и боксеров. Гран При, организованный нами – новый формат, уникальный: не было такого чтобы в одной весовой категории несколько крутых боксеров.  Мы безусловно будем учитывать интересы боксеров, зрителей, всех сторон для блага, для развития спорта в стране, с каждым разом мы будем делать все лучше, учитывая все пожелания. Если боксеры будут согласны, а вроде как они не против, мы дадим возможность реванша Коточигову.

Но только тут нужно понимать, что это был полуфинальный бой и Ертанов вышел в финал. Поэтому Ертанов должен будет сначала провести финальный поединок с победителем другой полуфинальной пары. А вот позже мы можем дать матч-реванш. Большой поединок. Другого решения не вижу. Оба боксера из Казахстана – мы не можем вставать на сторону одного из них. Мы за всех боксеров из Казахстана и удовлетворяем их пожелания, - резюмировал Ноян.

Отметим, что для Коточигова это был первый бой с февраля 2023 года, когда он победил раздельным решением судей узбекистанского боксера Сардора Музаффарова (4-10, 2 КО).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Коточигов Виктор Профессиональный бокс Бокс Алматы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 14:40
Профи-бокс
©instagram.com/viktor.boxerkz/ Обращение к Головкину сработало? В промоушене сделали заявление по скандальному бою "Казахского короля"
Сегодня , 13:05
Профи-бокс
©instagram.com/viktor.boxerkz "Казахский король" получил ответ после обращения к Головкину
Вчера , 16:59
Профи-бокс
©ProBox TV Джукембаеву "дали" шанс приблизится к титулу. Известны соперники
Вчера , 14:41
Профи-бокс
©boxingscene.com "Казахский король" обратился к Головкину после скандального боя
Вчера , 13:40
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Эксперт назвал главный козырь соперника Алимханулы по бою за два титула
3 июня, 18:00
Профи-бокс
©Top Rank Названа главная угроза Алимханулы в бою за два титула
3 июня, 13:46
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle Алимханулы обратился к фанатам с разоблачением чемпиона мира
2 июня, 15:40
Профи-бокс
©x.com/ProBox_TV WBA наградила Батыра Джукембаева за победу нокаутом
2 июня, 09:30
Профи-бокс
©MATCHROOM BOXING Объявлена новая дата боя Бивол - Бетербиев за "абсолюта"
2 июня, 09:00
Профи-бокс
©MatchroomBoxing Претендент на титул Алимханулы нокаутировал непобежденного американца
2 июня, 08:45
Профи-бокс
©Matchroom Boxing Сенсацией обернулся бой Уайлдера в главном событии шоу в Саудовской Аравии
2 июня, 07:16
Профи-бокс
©Matchroom Boxing Нокаутом закончился бой Бивола за два титула чемпиона мира
1 июня, 23:23
Профи-бокс
©Кадр из видео Сенсацией завершился бой "Казахского короля"
1 июня, 22:27
Профи-бокс
©Кадр из видео Нокаутом за 43 секунды обернулся бой боксерши-красотки из Казахстана
1 июня, 21:52
Профи-бокс
©Кадр из видео Казахский боксер нокаутировал соперника после фиаско в отборе на Олимпиаду
1 июня, 21:20
Профи-бокс
©Кадр из видео Спарринг-партнер Усика из Казахстана финишировал узбекского боксера
1 июня, 15:00
Профи-бокс
©instagram.com/omarchavezzbu/ Чудовищным нокаутом завершился бой сына легенды бокса
1 июня, 11:53
Профи-бокс
©instagram.com/maciej.sulecki Скандалом закончился бой "легенды" бокса в США
1 июня, 08:59
Профи-бокс
©boxingscene.com Абсолют и бой с Канело. Алимханулы озвучил чемпионский график
31 мая, 18:23
Профи-бокс
©instagram.com/andrei_mikhailovich_/ Из детдома в России до чемпиона Новой Зеландии. Что нужно знать о новом сопернике Алимханулы?
31 мая, 16:40
Профи-бокс
©twitter.com/qazaqstyle В Казахстане вынесли вердикт бою Алимханулы за два титула
31 мая, 13:24
Профи-бокс
©ProBox TV Соперник Алимханулы сделал громкое заявление на бой за два титула
31 мая, 11:40
Профи-бокс
©boxingscene.com Алимханулы оценил нового соперника на бой за два титула
31 мая, 10:47
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Объединительный бой Алимханулы отменился. Подробности
30 мая, 23:23
Профи-бокс
©https://twitter.com/qazaqstyle Алимханулы получил соперника с рекордом 21-0. Объявлены дата и место боя
30 мая, 20:15
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Ангелина Лукас бросила вызов двум чемпионкам
30 мая, 14:43
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997/ Неожиданным исходом закончился бой Ангелины Лукас
29 мая, 20:18
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Названа неповторимая особенность самой сексуальной боксерши Казахстана
29 мая, 17:10
Профи-бокс
©instagram.com/nursultan___amanzholov/ Спарринг-партнер Усика из Казахстана получил бой с узбекским боксером
29 мая, 15:00
Профи-бокс
©instagram.com/usykaa Стали известны дата и место реванша Усик - Фьюри

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus