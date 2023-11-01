Стала известна дата следующего боя казахстанского спарринг-партнера Тайсона Фьюри

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Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (13-0, 12 КО) возвращается на ринг в декабре этого года, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник, близкий к боксеру сообщает, что поединок в октябре должен был состоятся, но был отменен. В итоге новой датой был выбран декабрь.

Последний раз Дычко дрался в июне в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Сейчас он располагается на десятом месте в рейтинге WBA и 69 в списке тяжелого веса BoxRec.

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Казахстанец знаменит тем, что проводил спарринги с известным британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Фьюри Тайсон

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