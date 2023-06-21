Стала известна дата боя непобежденного казахстанца с титулом от WBO

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Сегодня 14:23
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Стало известно место проведения следующего боя казахстанского боксера Султана Заурбека (13-0, 9 KO), выступающего во втором полулегком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец проведет поединок 21 июля в Эдинбурге (Шотландия). Ранее его выступление планировалось в Англии. Соперник неизвестен.

Сейчас Заурбек занимает 14-е место в рейтинге IBF и 10-е в списке от WBA. Он владеет титулом WBO European.

В последнем бою, прошедшем в марте этого года, он одержал досрочную победу над аргентинцем Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО) на вечере бокса в Болтоне (Англия).

Отметим, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

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Метки:
Заурбек Султан

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